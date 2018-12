Parken geht in Salzburg auf Dauer ins Geld

Dass gerade Salzburg – wo Stellplätze von gewerblichen als auch privaten Anbietern in innenstadtnahen Lagen häufig über 100 Euro kosten– auf Platz zwei rangiert, habe seinen Grund. Meint Stefan Sadleder, der Österreich-Geschäftsführer des Parkraumbewirtschafter APCOA ist, der in Salzburg Parkgaragen in der Auersperg- sowie Imbergstraße und beim Messezentrum betreibt: „Auch in Salzburg trifft derzeit die Konstellation aus knappen Flächen und hoher Nachfrage zu.“ Dementsprechend folge auch die Mozartstadt der Gesetzmäßigkeit des Marktes. Dass beispielsweise ein Stellplatz in der Glockengasse monatlich 121 Euro kostet, resultiere daraus.