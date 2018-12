Online-Chat: „Eine Kugel spar ich mir für mich“

Es sind brisante Details rund um den Mord an der 20-jährigen Irene P. in Zell am See: Die junge Frau war am 20. Oktober mit drei Schüssen niedergestreckt worden. Ein Verdächtiger (17) wurde schließlich festgenommen. Ihm kam die Polizei über „digitale Fußabdrücke“ auf die Spur. Ein Online-Zocker aus Deutschland schlug bei den Behörden Alarm, nachdem der 17-Jährige einen Amoklauf im Internet-Chat angekündigt hatte. „Und eine Kugel spar ich mir für mich“, schrieb der Teenager.