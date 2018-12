Swap-Prozess: Abfuhr für den Finanzdirektor

Einen Unterschied gibt es: Maurer zweifelt nämlich an den Gesetzen, die zu seiner Verurteilung führten. Das geht aus einem Antrag von Maurers Anwalt Josef Gallauner an den Verfassungsgerichtshof (VfGH) hervor. Eine Reihe von Bestimmungen in der Strafprozessordnung (StPO) und selbst den §153 im StGB, den Untreue-Paragrafen, sah er als verfassungswidrig an, bestätigt VfGH-Sprecher Raphael Draschtak der „Krone“.