Emilia Clarke spielt in Wham-Film „Last Christmas“

„Last Christmas, I gave you my heart. But the very next day you gave it away. This year, to save me from tears. I‘ll give it to someone special.“ („Letzte Weihnacht schenkt ich dir mein Herz. Doch schon am nächsten Tag schon gabst du es wieder her. Dieses Jahr geb ich‘s jemandem besonderen, um mich vor Tränen zu schützen.“ Der Weihnachtshit von Wham wird derzeit in London mit Emilia Clarke verfilmt.