Kater „Felix“ dank Ihrer Hilfe wieder gesund

Ende Oktober ging es Kater "Felix" plötzlich schlecht. Sein Frauchen, eine junge Studentin, fuhr mit ihm in die Veterinärmedizinische Universität Wien. Die Diagnose: Flüssigkeit in der Lunge. Mittels operativem Eingriff mussten Drainagen in das lebenswichtige Organ gesetzt werden, ein Aufenthalt auf der Intensivstation sowie ein weiterer Eingriff an der Lunge waren nötig.