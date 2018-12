Schnurrbart-Gate! „Jüngster Torschütze“ flog auf

Selbst, wenn man im indischen Fußball nicht bewandert ist, dürfte dieser Name einem nicht unbekannt vorkommen: Gourav Mukhi. Der angeblich 16-jährige Fußballer schaffte es in Oktober als jüngster Indische Topliga-Torschütze aller Zeiten in die Nachrichten. Der Haken an der Sache: Er war wesentlich älter als angegeben.