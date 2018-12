War‘s das mit Rapids Meister-Play-off-Ambitionen?

Rapid wird in der Premierensaison mit dem neuen Ligamodus die Meisterrunde der besten sechs Teams aller Voraussicht nach verpassen. Statt in den Kampf um die begehrten Tickets zum Jahresabschluss voll einzusteigen, setzte es mit der historischen 1:6-Pleite im Wiener Derby am Sonntag bei der Austria zum Abschluss der 18. Runde den wohl entscheidenden Rückschlag - auch wenn sich Trainer Didi Kühbauer in Durchhalteparolen übt (siehe auch Video oben).