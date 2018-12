„So einen Triumph habe ich noch nie erlebt“

Die Spieler strahlten um die Wette, wirkten teilweise fassungslos: „So etwas habe ich noch nie erlebt, so ein Derbysieg in dieser Höhe ist ein Wahnsinn“, meinte Kapitän Florian Klein, der sich so wie Christian Schoissengeyr, James Jeggo und Alon Turgeman über sein erstes Derbytor freuen durfte.