Raserei ließ profitablen Drogenhandel auffliegen

Die Raserei hatte speziell für den Iraker Folgen: Denn die Polizei fand nicht nur Drogen im Auto, sondern auch jede Menge Cannabis, Kokain, Ecstasy und Speed in zwei Innsbrucker Wohnungen. Dann packte der 28-Jährige aus und gab sogar mehr zu, als man ihm nachweisen konnte. Drogen im Wert von mindestens 70.000 Euro soll er in Umlauf gebracht haben. Er wurde zu sechs Jahren Haft verurteilt. Der Südtiroler, der durch seine Sucht in die Sache geriet, kam – nicht rechtskräftig – mit fünf Monaten bedingter Haft und 960 Euro Strafe davon.