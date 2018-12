Congress Messe Innsbruck zieht positive Bilanz

Die EU–Innen- und Justizministerkonferenz, der Weltleitkongress für Schnee-, Lawinen-, und Wildbachverbauung, aber auch die Straßenrad-WM oder die Premiere der ersten Nachhaltigkeitsmesse Öko Fair – von Seiten der Congress Messe Innsbruck (CMI) spricht man von vielen Erfolgen und Höhepunkten in einem bemerkenswerten Veranstaltungsjahr. In Zahlen drückt sich das so aus: Insgesamt wurden knapp 35 Messen und Ausstellungen, knapp 120 Kongresse, Tagungen und Seminare sowie über 290 Gesellschafts- und Kulturevents veranstaltet. Für CMI-Direktor Christian Mayerhofer 445 Gründe zur Freude: „Ich darf mich bei allen Kunden, Partnern und bei 560.000 Besuchern für das Vertrauen in die CMI bedanken.“