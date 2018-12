Nach tödlichem Unfall: Gefängnis für Lkw-Lenker

Eine tote Frau, mehrere Schwerverletzte: So lautete die traurige Bilanz nach einem Horror-Unfall auf der Semmering-Schnellstraße. Ein Lkw war ungebremst in mehrere Fahrzeuge gekracht. Der Lenker, ein 50-jähriger Tscheche, will von der Sonne geblendet worden sein. Die schien aber gar nicht.