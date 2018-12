Österreichweit einmalig: Microsoft-Schule in Graz

2,5 Millionen Euro investiert die Stadt in den flächendeckenden IT-Ausbau in Grazer Pflichtschulen. Dazu gehören auch 1000 Tabletcomputer. Die Ausschreibung hat der IT-Gigant Microsoft gewonnen. Der installiert in Graz auch die österreichweit einzige Flagship-School. Insgesamt gibt es davon weltweit nur 17.