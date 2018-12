NÖ setzt weitere Maßnahmen für Hochwasserschutz

Etwa 1,2 Milliarden Euro an Hochwasserschäden habe es alleine 2002 gegeben, hob die Landeshauptfrau nei einer Pressekonferenz am Donnerstag hervor. „Die Schäden waren für uns ein Auftrag zu handeln.“ In den vergangenen 16 Jahren seien 550 Projekte umgesetzt worden, „mehr als 300 Gemeinden wurden sicherer gemacht“, sagte Mikl-Leitner. Ausgebaut wurden auch die Prognosestellen: Gab es 2002 noch vier Messgeräte entlang der Donau, so können nun 53 Apparate an Flüssen wie Donau, Traisen, Kamp, Thaya, March, Ybbs und Erlauf eingesetzt werden.