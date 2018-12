WM 2022: Spiele auch in Katars Nachbarländern?

Im Zuge seines Plans einer 48er-WM in Katar 2022 hält FIFA-Präsident Gianni Infantino die Austragung von Spielen auch in Nachbarländern für möglich. „Ich bin glücklich genug, auf diese Dinge zu blicken, ohne an politische Überlegungen gebunden zu sein“, sagte Infantino auf einer Pressekonferenz beim FIFA-Gipfel in Doha.