Heer mutiger Helfer rettet 63 Menschen vor Feuer

Als am 30. November im Altersheim St. Josef in Schwaz in Tirol ein Brand ausgebrochen ist, hat ein Helfer-Heer 63 Menschen vor der Feuersbrunst gerettet - krone.at berichtete. Die Heimbewohner wurden zunächst in der Kapelle in Sicherheit gebracht, danach musste aufgrund zunehmender Rauchentwicklung das gesamte Gebäude geräumt werden.