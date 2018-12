Schwarze Allmacht und grüne Ohnmacht beim Budget

Die Grünen, bekanntlich nicht im Nationalrat vertreten, nutzten erneutden Landtag als Bühne für Attackengegen die Bundesregierung. „Wir drehen mit diesem Budget an den Stellschrauben, nicht an den Grundfesten. Wir handeln mit Augenmaß, nicht mit Maßlosigkeit. Jedes Jahr einen moderaten Schritt nach vorne zu gehenist mir deutlich lieber als in großen Schritten in die Vergangenheit zu springen“, erklärte Grün-LA Michael Mingler.