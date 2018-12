Von Auto gestreift: 85-Jährige im Krankenhaus

Ersten Informationen zufolge wurde am Dienstagnachmittag, kurz vor 17 Uhr, eine 85-Jährige in Donawitz von einem Auto gestreift. Der Fahrer (31) hatte sie übersehen. Er leistete Erste Hilfe. Die Frau wurde ins Krankenhaus eingeliefert und stationär aufgenommen. Details will die Polizei am Mittwoch bekanntgeben.