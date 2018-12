Hunderte Handys aus einem Tresorraum gestohlen

Profi-Täter waren in der Nacht auf Sonntag im Predinger Gewerbezentrum am Werk. In einem Gebäude, in dem sich ein durch eine Panzerstahltür gesicherter Tresorraum befindet, stemmten sie zwei Mauern auf. Dann stahlen sie Hunderte Handys im Wert von einer halben Million Euro. Wie es ihnen gelang, die Alarmanlage lahmzulegen, ist ein Rätsel.