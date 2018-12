Überraschung: Pam Anderson beim Elevate Festival

Steckt das Wissenszeitalter in der Krise? Was passiert mit einer Gesellschaft, die Fakten nicht mehr akzeptiert? Droht das, was wir Wahrheit nennen, zwischen "alternativen" und echten Tatsachen verloren zu gehen? Oder müssen wir abweichende Wirklichkeitsauffassungen schlicht als Teil einer offenen, auf Pluralismus und Differenz beruhenden Gesellschaft akzeptieren? All diese Fragen werden im Rahmen des festivals behandelt.