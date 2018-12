WM-Reise statt Mordermittlung! Peru-Boss verhaftet

Der Präsident des peruanischen Fußballverbands, Edwin Oviedo, ist am Donnerstag (Ortszeit) in Lima festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 45-Jährigen vor, Mitglied des Korruptionsnetzwerks „Cuellos Blancos“ („Weiße Kragen“) zu sein. Oviedo soll unter anderem den ehemaligen Richter Cesar Hinostroza bestochen haben, um von Ermittlungen in zwei Mordfällen ausgenommen zu werden. Als Gegenleistung soll Oviedo Hinostroza und dessen Frau die Reise zur Fußball-Weltmeisterschaft nach Russland finanziert haben.