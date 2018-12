Laetitia Casta splitternackt im Pirelli-Kalender

Mit seiner 46. Auflage kehrt der legendäre Pirelli-Kalender wieder zu seinen sinnlichen Anfängen zurück. Denn während in den letzten Jahren bewusst auf sexy Fotos verzichtet wurde, setzte Starfotograf Albert Watson in diesem Jahr seine Models wieder extrem verführerisch in Szene. Allen voran Model-Beauty Laetitia Casta, die splitternackt vor der Kamera posierte.