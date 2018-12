Sabitzer: „Er wird auch in England Erfolg haben“

Ralph Hasenhüttl unterschrieb am Mittwoch einen Vertrag als Trainer des englischen Erstligisten Southampton. Der Steirer soll die „Heiligen“ aus Südengland in der Premier League wieder in Form bringen. ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer glaubt fest an den Erfolg seines ehemaligen Trainers bei RB Leipzig, sagt im Video oben: „Er ist ein guter Trainer und ein guter Typ. Ich denke, er wird auch in England Erfolg haben. Denn er weiß, was er zu tun hat.“