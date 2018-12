Russische Prügel-Teamspieler bleiben in U-Haft

Die russischen Teamspieler Alexander Kokorin und Pawel Mamajew müssen wegen einer möglichen Verwicklung in mehrere Schlägereien in Untersuchungshaft bleiben. Die beiden könnten Einfluss auf die Ermittlungen nehmen und Zeugen beeinflussen, entschied ein Moskauer Gericht der Agentur Interfax zufolge am Mittwoch. Deshalb werde ihre U-Haft bis 8. Februar verlängert.