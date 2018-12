Tiroler Forscher empört über Gen-Versuch an Babys

Rund 2000 Forscher arbeiten an Tirols Universitäten und Fachhochschulen in Lebens- und Gesundheitswissenschaften. Sie alle sind nun in einem sogenannten Cluster zusammengeschlossen. Montag und Dienstag fand die Gründungsversammlung statt. Dabei wurde auch über die kürzlich in China präsentierten ersten genveränderten Babys diskutiert. „In höchstem Maß unethisch“, lautete der Tenor unter Tirols Forschern.