Kovac pfeift auf Rotation! Kann er so Job retten?

Mit einer Kursänderung will Niko Kovac seinen Job beim FC Bayern dauerhaft sichern. Der Kroate zieht Konsequenzen aus der sportlichen Misere in der deutschen Fußball-Bundesliga. Mit dem Rückenwind des 5:1 in der Champions League gegen Benfica Lissabon will er am Samstag im Auswärtsspiel bei Werder Bremen den auf Platz fünf abgestürzten Serienmeister auch im Liga-Alltag wieder in die Spur bringen.