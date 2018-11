Schülerin (11) aus Kufstein als Cybermobbing-Opfer

Christine Weber (richtiger Name der Redaktion bekannt) ist eine elfjährige Schülerin. Sie freut sich auf Weihnachten, der Brief an das Christkind ist schon verschickt. Was das Kind aber in der Schule erleben musste, passt so gar nicht in das Umfeld einer Elfjährigen. Per WhatsApp kursierte eine Fotomontage des Mädchens mit seinem Gesicht auf dem Körper einer Pornodarstellerin in den Reihen der Klassenkameraden einer ersten Klasse.