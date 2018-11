Streit unter vier Männern endete mit Messerstich

In einer Arbeiterunterkunft in Spielberg eskalierte Dienstagabend ein Streit zwischen drei Männern aus Bosnien und Herzegowina (25, 27 und 36 Jahre alt) sowie einem 44-jährigen Kroaten. Letzterer versetzte dem 27-Jährigen einen Stich in die linke Brust. Das Opfer wurde zum Glück nur leicht verletzt.