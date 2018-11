Franz Fuchs: So tickte der Briefbombenbauer

Nach Selbstmordgedanken in Nervenklinik eingewiesen

Schließlich zog es ihn nach Deutschland, wo er als Hilfsarbeiter am Fließband arbeitete. Der erhoffte Aufstieg blieb ihm als Ausländer auch hier versagt. Schließlich kehrte er nach Österreich zurück und schlitterte in eine enorme Lebenskrise, die in Selbstmordgedanken gipfelte. Ein mehrwöchiger Aufenthalt in der Nervenklinik führte zu einer weiteren Stigmatisierung des Mannes, der auch in Frauenangelegenheiten glücklos blieb.