Vor 25 Jahren begann Bombenterror in Österreich

Explosionen in der stillsten Zeit des Jahres

Blättern wir zum Beginn der neuen „Krone“-Serie zurück im Buch der Geschichte, zum 3. Dezember 1993. Niemand kann ahnen, dass mitten in der Adventzeit, der angeblich stillsten des Jahres, Angst und Schrecken ins Land ziehen werden. Das erste Opfer ist Silvana Meixner, Moderatorin der ORF-Sendung „Heimat, fremde Heimat“, die in ihrem Büro einen unscheinbaren Brief öffnet: ein greller Blitz, ein lauter Knall, Blut spritzt. Die gebürtige Kroatin wird schwer verletzt.