Köln wieder Spitzenreiter, später Sieg von Bochum

Der 1. FC Köln ist zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga zurückgekehrt. Die Truppe von ÖFB-Teamkicker Louis Schaub feierte am Samstag einen 3:0-(0:0)-Erfolg beim SV Darmstadt 98 und drang punktegleich vor dem erst am Montag spielenden HSV auf Platz eins vor.