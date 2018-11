Bewaffneter Räuber schlägt in Bank zu und entkommt

Der maskierte Täter schlug in Altenmarkt an der Triesting im Bezirk Baden zu. Er bedrohte zwei Angestellte mit einer Pistole und forderte Bares. Vor seiner Flucht sperrte er die Mitarbeiter in der Filiale ein. Die Opfer blieben unverletzt. Sie schlugen in der Folge Alarm und verständigten die Polizei. Der Räuber entkam mit einem Geldbetrag in unbekannter Höhe.