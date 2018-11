Wildtiere in Not: Endlich Rettung für die Retter!

„Ich bin so erleichtert, dass ich es gar nicht in Worte fassen kann. Ich hätte am 1. Dezember zusperren müssen, hätte keine neuen Tiere in Not aufnehmen und die bestehenden nicht weiter versorgen können.“ Man merkt Monika Großmann, beherzte Leiterin des Vereins Kleine Wildtiere in großer Not, die riesengroße Erleichterung an. Ihre Verzweiflung war nämlich seit Monaten erdrückend. Seit sie weiß, dass sie vom Standort in Graz-Mariatrost weg muss. Und keine Perspektiven für ihre 5000 Schützlinge, dafür aber desaströse Geldnöte hat!