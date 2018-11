„Bei Sirenengeheul steh‘ ich nun wach im Bett!“

„Die Lust am Abenteuer“

Nachdem bereits in der Nacht auf den 23. Oktober in der Unterländer Gemeinde, nur wenige Hundert Meter entfernt, ein Holzschuppen lichterloh in Flammen stand, ging die Polizei bereits nach dem Pkw-Brand von Brandstiftung aus. Seitdem bekannt ist, dass wohl ein Feuerteufel zwei Ford, einen VW und einen Carport abfackelte, zittern die Kundler noch mehr vor demjenigen, der offenbar gerne mit dem Feuer spielt. „Man fühlt sich einfach unsicher und schaut ständig aus dem Fenster hinaus“, erklärt auch Mario Schönwetter. Aber warum fackelt jemand offenbar wahllos Autos und Schuppen ab? „Den Verursachern geht es oft darum, Grenzen zu überschreiten - die Lust am Abenteuer“, gibt Psychiater Reinhard Haller einen allgemeinen Einblick in die Psyche von Feuerteufeln. „Bei Brandstiftern handelt es sich überwiegend um Männer (4:1), die sehr frustriert sind und ihre Gefühlsnot über die Brandstiftung ausleben.“