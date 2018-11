Neue Heimat für steirische Nachwuchs-Bäcker

75 Lehrlinge aktuell in Ausbildung

Hoffnung zur Trendwende geben die hochmotivierten Lehrlinge, die seit Semesterbeginn neuerdings in der Landesberufsschule in Bad Gleichenberg die Schulbank drücken. Gleich 75 sind es an der Zahl, etwa 3,8 Millionen Euro hat das Land in deren neue Ausbildungsstätte investiert: „Bis Mai des nächsten Jahres sind zwar noch die Bauarbeiter am Werk, in der neuen Backstube glühen aber bereits die Öfen“, so Bildungslandesrätin Ursula Lackner stolz.