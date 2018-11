Vandalismus: Tausende Anzeigen pro Jahr in Tirol!

Was in aller Welt treibt einen Menschen an, fremdes Eigentum völlig sinnlos zu zerstören? Ist es jugendlicher Leichtsinn, Langeweile, Übermut oder einfach nur Frust? Letzteres dürfte wohl am vergangenen Wochenende in St. Johann der Fall gewesen sein. Stunden nach einem verlorenen Fußballmatch zogen enttäuschte Fans der Gastmannschaft eine Spur der Verwüstung, indem sie auf der Bundesstraße mehrere Leitpflöcke ausrissen, Bierflaschen zertrümmerten und Blumenkörbe umwarfen. Mit im Spiel: wohl viel Alkohol! Die mutmaßlichen Übeltäter wurden angezeigt.