Arbeiter (45) von entlaufenem Rottweiler gebissen

Beißattacke am Mittwochvormittag auf einem Betriebsgelände in Ternitz (NÖ): Zwei Hündinnen - ein Jagdhund sowie ein Rottweiler - waren durch eine offene Tür eines Büros auf dem benachbarten Areal geschlüpft. Als ein Arbeiter gerade auf dem Weg zur Werkstatt war, kam es zum Drama: Die zwei Jahre alte Rottweilerhündin griff an und biss mehrfach zu.