Schladmings Winter zieht sich aus Politik zurück

Paukenschlag in Schladming! Was am Dienstag noch als Gerücht durch das Ennstal geisterte, wurde am Mittwochvormittag Realität. Nach 13 Jahren nimmt Bürgermeister Jürgen Winter (ÖVP) seinen Hut, sein Erbe tritt Vizebürgermeisterin Elisabeth Krammel an. „Mit diesem Schritt steht fest, dass ich mich aus der Politik zurückziehe“, betonte Winter.