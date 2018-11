Dicke Luft bei der Rettung in Innsbruck

Das Quartier der Rettung Innsbruck am Sillufer 3 ist in die Jahre gekommen. Es muss saniert oder neu gebaut werden. So oder so - das Projekt wird die Organisation über Jahre intensiv beschäftigen. In einer außerordentlichen Generalversammlung will sich der Vorstand Dienstag Abend von den Mitgliedern das Mandat holen, um das Bauprojekt auf Schiene zu bringen. Rund 460 Mitglieder sind laut Obmann Rupert Stöckl wahlberechtigt.