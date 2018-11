Die Sänger machen „Salome“ zum Erlebnis

Sex und Gewalt

Regisseurin Florentine Klepper versetzt die biblische Geschichte in eine unbestimmte Gegenwart, an den von Sex und Gewalt dominierten Hof eines dekadenten Potentaten. Die Videokamera ist hier allgegenwärtig, zeigt - in meist sehr ästhetischen Bildern (Heta Multanen) - die eitle Selbstsuche einer verwöhnten (Instagram-)Prinzessin, die es gewohnt ist, ihren Willen durchzusetzen. Wenn nötig auch unter Einsatz des eigenen Körpers. Am kühl-eleganten Hof des Herodes (Bühne: Martina Segna) fließt zwar jede Menge Blut, die Auseinandersetzung mit dieser so ungewöhnlichen Figur bleibt jedoch weitestgehend an der Oberfläche. Klepper bedient lieber so manches Klischee, als dass sie das schmerzhafte Eintauchen in die Untiefen dieser so degenerierten Seele wagt.