Steirische Feuerwehr im Kostenstreit mit Google

GIS-Karte als Lösung

Eine Lösung musste also her. Und die sieht so aus: Die IT-Abteilung der steirischen Feuerwehr verwendet statt der teuren Google Maps- jetzt die GIS-Karte des Landes Steiermark. Für die vielen Nutzer in der Steiermark ist der Unterschied kaum bemerkbar - und auch die Leitzentrale in Lebring stellte sich rasch auf die neue Version um.