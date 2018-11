Steirer freuen sich auf Faschingsbeginn

„Was ist ein Steirer in Kärnten? Ein Entwicklungshelfer!“ Die Doppelconferencen von Guntbert Nossek („der Kärntner“) und Peter Höfler („der Steirer“) vom Faschingsclub Bärnbach sind legendär. Für die Paraden wird bereits fleißig geprobt, aber auch in vielen anderen Orten scharren die Narren schon in den Startlöchern.