Karl Ploberger: „Ich bin absolut gelassen“

Was fasziniert die Leute denn so am Garteln?

Im Garten herrscht ein anderer Rhythmus. Wenn ich ein Samenkorn in die Erde lege, dann brauch ich die Geduld, bis es keimt. Gelassenheit ist das, was vielen abhanden gekommen ist. In Zeiten, wo man ständig online, auf Terminen und in der Hektik ist. Das Wichtigste im Garten ist Geduld und Gelassenheit. Ich muss sagen: Ich bin absolut gelassen.