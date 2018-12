Das tragische Leben der Jocelyn Wildenstein

Jocelyn Wildenstein wuchs in Lausanne als Tochter eines Sportartikelverkäufers auf. Mit 17 wurde sie die Freundin des Schweizer Filmproduzenten Ciryl Piguet und zog nach Paris. Durch den saudischen Waffenhändler Adnan Khashoggi lernte sie 15 Jahre später den Kunsthändler Alec Wildenstein kennen. Sie heiratete den Milliardär 1978 in Las Vegas und stieg dann in New York zur High-Society-Lady auf.