Der Gruß am Berg

„Beim Abstieg von der Hohen Warte in den Karnischen Alpen über den Koban-Brunner-Klettersteig kam uns kürzlich eine Frau entgegen, ohne Helm und ohne Klettersteig-Ausrüstung“, schildert Alpinpolizist Heribert Patterer: „Die Frau wusste, dass sie schlecht ausgerüstet ist. Wir haben ihr deshalb angeboten, dass sie mit uns absteigen kann, was sie jedoch verneinte. Zum Glück gibt’s die Selbstverantwortung und wir können und wollen niemanden am Aufstieg hindern. Wenn sie jedoch nicht mehr weiter gekommen wäre und einen Notruf abgesetzt hätte, hätten wir ihr unseren Einsatz aber garantiert verrechnet.“