Auto begann direkt vor Polizeistreife zu brennen

Die 52-jährige Grazerin war stadtauswärts unterwegs und hielt ihr Auto bei Rotlicht vor einer Kreuzung. Plötzlich geriet ihr Auto und eine Treibstoffspur, die direkt unter das Polizeiauto dahinter führte, in Brand. Die Beamten fuhren retour und brachten so ihren Streifenwagen in Sicherheit.