Ex-Teamkapitän Andreas Ivanschitz hört auf

Mit seinem Wechsel zu Red Bull Salzburg 2006 wurde er in Hütteldorf zur Persona non grata. Dann begann eine Reise durch die halbe Welt. Über Panathinaikos landete Ivanschitz bei Mainz 05, wo er im ersten halben Jahr groß aufgeigte. Dann ging‘s weiter nach Levante und von dort gar in die USA zu den Seattle Sounders. Mit ihnen feierte Ivanschitz 2016 sogar den Meistertitel in der MSL. Im Jänner 2017 wechselte er zu Pilsen.