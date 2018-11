Umbrüggler Alm dreimal teurer als geplant!

Was die vereinte Kontrollgruppe aber am meisten ärgert ist die politische Komponente: Anstatt im Gemeinderat einen Nachtragskredit beschließen zu lassen, wurden die Mehrkosten im Doppelbudget in einer unverdächtigen Zeile „versteckt“ und im Paket beschlossen. „Tarnen und täuschen“, meint GR Depaoli, „das ist zwar strafrechtlich nicht relevant, aber politisch zutiefst verwerflich!“