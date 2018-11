Montanuni in Leoben leidet unter Plastik-Debatte

Pauschale Verurteilung

„Die ewige Plastik-Diskussion samt der pauschalen Verurteilung schmerzt. Es wird selten zwischen den vielen Kunststoffarten unterschieden. Das eine böse Plastik gibt es nicht. Das Problem ist vielmehr der sorglose Umgang damit“, betont die 37-jährige Grazerin. Und auch diesbezüglich wäre Österreich ein absoluter Musterschüler: „Vor allem in den asiatischen und südeuropäischen Ländern hinkt man in Sachen Mülltrennung und -verbrennung stark hinterher. Genau hier müssten die Regierungen dieser Welt ansetzen und in Pfandsysteme und Recycling-Technologien investieren“, meint Friesenbichler.