Schönheitskönigin verbrannte mit Leicester-Boss

Es war eine schockierende Nachricht am Wochenende: Unweit des Stadions des englischen Premier-League-Klubs Leicester City stürzte am Samstagabend ein Hubschrauber ab. Fünf Menschen kamen dabei ums Leben, unter ihnen der Boss des Klubs und eine Schönheitskönigin, die mit dem Milliardär in dem Wrack verbrannte.