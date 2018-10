„Rottweiler sind alles andere als Höllenhunde!“

In der Stadt gehört jeder Hund an die Leine

Das Führen eines Hundes müsse jedoch stets mit Respekt, Wertschätzung und Toleranz erfolgen. „Für mich ist es als Hundehalter aber auch ein Selbstverständnis, das Tier - vor allem in der Stadt - ausnahmslos an der Leine zu führen“, betont der Osttiroler. Zum Führen eines Hundes gehört aus seiner Sicht auch ein gesunder Menschenverstand, welchen man nicht durch diverse Gesetze regeln kann. „Das derzeitige Tiroler Hundehaltegesetz reicht in meinen Augen vollkommen aus, es braucht keine Verschärfung“, betont Zolgar. Auch eine Unterteilung in gefährliche und weniger gefährliche Rassen ist in seinen Augen nicht zielführend: „Es ist mittlerweile wissenschaftlich belegt, dass ein Hund nicht wegen seiner Gene aggressiv ist!“